富邦金控日前(日)發布公告，決議將向金管會提出對投資金融事業申請，富邦金控18日傍晚宣布，將在晚間8點30分召開重訊記者會，市場預料是富邦金控將說明併購日盛金相關事宜。富邦金控宣布，深化多元金融服務，將併購日盛金，在金管會，約耗資每股13元在外流通50%，最終100%收購，公開收購2020年12月22日，至2021年2月1日。

金融機構欲發動敵意併購，按規定需2階段發布重訊公告：第一，確認併購對象及金額、並經董事會通過後；第二，是取得金管會同意函後，在正式啟動購前公告收購期間及價格。

富邦金控4日發布的公告，讓日盛金招親、搶親傳聞再起，重新炒熱「金金併」話題，金管會上周表示，雖未證實消息是否屬實，但指出有5家金控、6家銀行具備可發動敵意併購資格，其中國泰金及上海商銀落榜，由元大金及元大銀取代。至於富邦金，仍在金管會同意敵意併購的金融機構名單上，也讓外界對於這個可能是金管會2018年推動「金金併」以來，首個「非合意併購」案件，若經金管會核准，第一階段只需先持股10%、3年間達到25%，就算併購成功。

日盛金招親喊了快十年，也在今年稍早引爆話題，先是正大集團(泰國卜蜂)向金管會遞件卻被打回票，以及日盛金最大股東建高集團負責人陳銘達也表達想加碼持股，加上富邦金有意透過「公開收購」成為日盛金單一最大股東，此外，擁有群益證券、群益投信、安泰銀行、宏泰人壽等多項金融業轉投資的宏泰集團，甚至是台中銀行大股東中纖集團，也對併購日盛金表示興趣。

(中時新聞網)