台南市「爵士音樂會」18日在永華市政中心西側廣場登場，由瑪莉（Mary Jess）開場打頭陣。（程炳璋攝）

台南市爵士音樂會吸引現場上萬名觀眾入場。（程炳璋攝）

台南耶誕跨年系列共有5場大型演唱會，首場「爵士音樂會」18日在永華市政中心西側廣場登場，由瑪莉（Mary Jess）打頭陣，金曲歌首王若琳等歌星，荷蘭達人秀冠軍馬丁賀肯斯（Martin Hurkens）壓軸演出，現場1萬人聽得入神。

爵士音樂會18日晚間7時開始，吸引約1萬名觀眾進場，不同於流行歌曲有年輕粉絲，這場音樂會以中年觀眾居多，更多攜家帶眷進場。

英國古典與流行歌手瑪莉一開場展現好嗓音，除了演唱英文歌曲，還入境隨俗唱出「天黑黑」、「茉莉花」台灣著名歌曲，更用中文與現場觀眾互動，驚豔全場，她稱自己首次到台灣，即愛上這地方。

去年已在台南演出的馬丁賀肯斯（Martin Hurkens），因為歌聲受好評，再次來府城演唱，一首《聖母瑪利亞》（Ave Maria）讓全場掌聲如雷。接著演唱《月亮代表我的心》膾炙人口歌曲時，觀眾舉起手機，隨著手機燈光揮舞，並跟著哼唱。

接著國家交響樂團、王若琳陸續上場演出，王若琳翻唱鄧麗君、美空雲雀、翁倩玉等歌手的情歌代表作，跨越60到80年代，讓民眾穿梭時空聽到台灣復古歌曲。

台南市18日晚間天候偏冷，抵擋不住民眾進場聽音樂的興致，有民眾稱，天氣冷才有過耶誕與跨年的感覺，稱讚這場音樂會表演很出色。

(中時 )