已取得台灣永久居留證的俄羅斯籍女星安妮今年來台第9年，出過寫真書、料理書、丙級廚師執照都到手，明年是她來台發展演藝事業第7年，安妮突破心魔，挑戰自我，將在耶誕節前夕推出中文數位單曲《自由女神》（Statue of Liberty）。

安妮活潑自信形象深植人心，但唱歌對她來說卻是最大罩門，即使和朋友去唱KTV，也只會在旁邊跳舞，不敢開口唱歌。安妮透露從小到大一直對唱歌相當沒自信，小時候合唱團練唱，老師把她排到最後一排，要她對嘴，不准發出聲音，間接認定她不會唱歌，造成她對唱歌有極大的陰影。

安妮終於放下陰霾，不僅參與詞曲創作，歌曲中夾雜英、俄文，連中文Rap都難不倒她。安妮表示在這個輿論的時代，很多人都介意別人的眼光，她希望藉這首歌傳達「每個人都是獨一無二的，要為自己感到自豪，做自己想做的，我們都可以是自由女神」，也希望透過這首動感活潑的歌曲，在聖誕節及新年之際，傳遞幸福氣氛。

安妮為作品卯足全力，錄音前連續3周天天練習唱歌，甚至在自家社區大廳開唱，還被警衛提醒小聲一點，不要吵到住戶了。實際進到錄音室，第一次錄了整夜，成品她不滿意，第二次重新錄音，自信滿滿的她，只花1小時就完成作品。

除了練唱，安妮也因為MV，必須提前練舞、運動及飲食控制，設計師好友林薇為她量身訂製2套打歌服，卻因她的身材縮水，衣服只好不斷改小，忍不住提醒她別再瘦了。

(中時 )