空軍花蓮基地飛行官蔣正志上校駕駛的F-16戰機上月17日在花蓮外海失聯，歷經一個月搜索仍無所獲。空軍司令部今日指出， 目前花蓮海域受東北季風影響，海象嚴峻， 經綜合評估並向家屬說明並獲同意後，暫緩打撈作業，預於明年4-5月份海象平穩季節，進行打撈作業。

空軍司令部表示，11月17日F-16型機肇生一級飛安事件，本軍即成立搜救應變中心，在運安會、科技部、中央及中山大學等專業機構共同參與下，歷經1個月搜索，依偵獲黑盒子訊號，已有效限縮區域。

空軍司令部進一步表示，迄今已派遣飛機56架次、船艦201艘次(包含海軍、海巡署、科技部勵進號17艘次、銓日儀奥黛麗絲號15艘次)及車輛73部316人次，進行搜尋及打撈，然因海底地形崎嶇及海象惡劣等環境因素，不利打撈作業。

空軍司令部說明，目前花蓮海域受東北季風影響，海象嚴峻，經綜合評估並向家屬說明並獲同意後，暫緩打撈作業，預於明年4-5月份海象平穩季節，進行打撈作業。

(中時 )