亞崴11、12月大陸市場訂單強勁，歐洲、美國及亞洲接單也慢慢回升，最壞的時間已經過了，目前接單最好是汽機車及精密零件加工業，兩岸在手訂單回升至12～13億元，訂單能見度達3～5個月，看到明年第二季。若沒有重大利空，明年營運會優於今年。

亞崴財務部經理兼發言人許宏賓18日下午出席元大證券主辦法說會表示，11月底至12月大陸接單強勁，台灣母公司接獲歐洲、亞洲及美國訂單均回升，在手訂單8億元，訂單能見度3個月，大陸在手訂單4、5億元，能見度4、5個月，台灣訂單交期並未特別延長，大陸訂單交期多延長1、2個月。目前接單最好是汽機車及精密零件加工業，航太產業最近接單比先前好一點，國艦國造也有些詢價。國內金屬加工大廠向亞崴採購台灣最大龍門機，今年7月30日正式商轉。

許宏賓指出，美元持有部位約四成，人民幣佔比三成多，新台幣占比不到三成。亞崴因應新台幣兌美元匯率持續升值，調整為接單或押匯，向銀行提前借外幣，償還新台幣借款，減少新台幣匯率波動所認列匯損，尤其大陸廠訂單從今年4、5月大幅好轉，每月平均營業額人民幣2千多萬元，這波人民幣匯率相對強勢，亞崴採用人民幣計價，佔營收比重三分之一強，大陸廠獲利貢獻，可彌補台灣廠受新台幣匯率影響部分。

亞崴初估，第四季毛利率比第三季稍微回升，第四季不管本業及整體均可以獲利，今年營收雖比去年減少，但第一季認列轉投資益全機械處分台中廠獲利3億多元挹注，前三季EPS達3.75元，今年營收雖比去年減少，但獲利卻比去年增加。

亞崴持續展開兩岸投資建廠布局，大陸吳江二期預計明年第一季正式量產，產能逐漸增加，吳江一期廠明年產能預估滿載。尤其日本工具機及台灣工具機產業預估2021年比2020年成長三成至四成，亞崴預估明年營收及獲利均優於去年。

許宏賓表示，亞崴原本規畫今年新竹廠擴建及興建嘉義大埔美廠二期新廠，今年爆發疫情後而延後，新竹廠產能利用率目前六至七成，等景氣回升，產能滿載而不足，正規畫明年擴建新竹廠，明年資本支出不會超過5億元。

許宏賓指出，鋼鐵價格上漲，中鋼調高盤價，預計明年也會調漲盤價，明年原物料調漲已成定局。上銀及亞德客目前產品尚未上漲，下游可以接受亞崴調漲原物料而調高報價。日本工具機產業分析師預期明年工具機景氣大幅好轉，預期可以轉嫁，亞崴正規畫調高報價。

亞崴目前接單到出貨要3～4個月，有些甚至達半年。新竹廠產能利用率六成至七成，中科廠產能利用率6至7成，嘉義大埔美產能利用率只有三成至四成，大陸吳江廠一期工廠產能利用率接近滿載，大陸吳江廠二期新廠產能增加八成，預計明年第一季正式量產。因應RCEP成形，避免銷往印尼得繳納關稅，亞崴可從大陸廠直接銷往印尼。

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