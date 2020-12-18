新北市五股區公所為慶祝中華民國元旦，2021年1月1日上午7點於五股觀音山遊客中心舉辦升旗典禮，除了可一同欣賞原住民舞蹈外，現場準備700條國旗領巾發送，與民眾一起歡慶2021年的第一天到來。
五股區公所表示，之所以選擇觀音山的原因可登高望遠，為來年祈好運；五股垃圾山的業者已遭納管，明年開始將輔導進行綠化及植栽恢復農用，元旦不僅是開國紀念更是象徵五股新生命；觀音山有很多步道，除了每年元旦都有民間團體自辦活動登硬漢嶺外，希望藉此宣傳可以成為當地重大地方活動。
(中時 )
新北市五股區公所為慶祝中華民國元旦，2021年1月1日上午7點於五股觀音山遊客中心舉辦升旗典禮，除了可一同欣賞原住民舞蹈外，現場準備700條國旗領巾發送，與民眾一起歡慶2021年的第一天到來。
五股區公所表示，之所以選擇觀音山的原因可登高望遠，為來年祈好運；五股垃圾山的業者已遭納管，明年開始將輔導進行綠化及植栽恢復農用，元旦不僅是開國紀念更是象徵五股新生命；觀音山有很多步道，除了每年元旦都有民間團體自辦活動登硬漢嶺外，希望藉此宣傳可以成為當地重大地方活動。
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