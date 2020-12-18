彰化縣縣定古蹟彰化市鐵路醫院高賓閣完成修復，各界期待能再現昔日風采，彰化縣文化局、台鐵局職福會也首度與委外得標業者攜手，首度開放高賓閣舉辦大型生活節活動，邀民眾帶家中長輩入內共舞。（台鐵局提供／謝瓊雲彰化傳真）

台鐵局職福會為融合及延續該古蹟的歷史脈絡，重現「迎賓」（高賓閣時期）、「濟世」（彰化鐵路醫院時期）、「喜慶」（白金漢宮婚紗時期）的多元場景，提前舉辦耶誕派對，讓民眾感受昔日風華。（台鐵局提供／謝瓊雲彰化傳真）

台鐵局職福會為融合及延續該古蹟的歷史脈絡，重現「迎賓」（高賓閣時期）、「濟世」（彰化鐵路醫院時期）、「喜慶」（白金漢宮婚紗時期）的多元場景，提前舉辦耶誕派對，讓民眾感受昔日風華。（台鐵局提供／謝瓊雲彰化傳真）

台鐵局職福會為融合及延續該古蹟的歷史脈絡，重現「迎賓」（高賓閣時期）、「濟世」（彰化鐵路醫院時期）、「喜慶」（白金漢宮婚紗時期）的多元場景，提前舉辦耶誕派對，讓民眾感受昔日風華。（台鐵局提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化鐵路醫院(高賓閣)本周末將舉辦青銀共好耶誕生活節、老派時尚X創新可愛活動，採線上預約報名。（台鐵局提供／謝瓊雲彰化傳真）

重現風華絕代！彰化市鐵路醫院高賓閣完成修復，首度舉辦熱鬧派對。19、20日周末兩天，將舉辦青銀共好耶誕生活節、老派時尚X創新可愛活動，採線上預約報名方式，開放10組民眾入內，在專業舞者帶領下，一同共舞。

有80多年歷史的彰化縣縣定古蹟彰化鐵路醫院（原高賓閣）去年9月修復竣工後，委外招標歷經4次流標，最後由「彰化縣大愛照顧服務勞動合作社」標得營運權；再利用計畫經文資審查通過，規畫二樓作為日照中心，一樓則為展售及展演空間，

台鐵局職福會為融合及延續該古蹟的歷史脈絡，重現「迎賓」（高賓閣時期）、「濟世」（彰化鐵路醫院時期）、「喜慶」（白金漢宮婚紗時期）的多元場景，提前舉辦耶誕派對，讓民眾感受昔日風華。

未來彰化鐵路醫院1樓將有在地特色青創商鋪，成為遊客到彰化市的「迎賓面」，2樓延續濟世精神、設置日照服務據點，提供長者共餐、才藝教學等活動，讓銀髮族重拾活力。

另有10米挑高的多功能展演空間，假日時段開放市民申請使用，由於內部日式復古場景，預料將吸引大批結婚新人來此拍婚紗，也將成為IG網美拍照打卡新熱點。

臺鐵職福會主委馮輝昇表示，為了展現彰化鐵路醫院具備複合式經營的條件，本周末聖誕生活節活動，除歌唱比賽、耶誕義賣和街頭藝人表演外，更邀請「極至體能舞蹈團」帶領65歲以上長者，享受一場不經彩排、說跳就跳的舞蹈秀。

另外，還有彰師大管樂社、口琴社、水凡舞團兒童舞蹈表演和小蝸牛劇團等現場義演，集結各界力量充分展現當年的小西鬧市繁華。而在夜晚降臨後，還將有重現高賓閣風華的復古派對，這也是彰化鐵路醫院修復重生後，首度在夜間開放，給予民眾感受不同的舊時光影魅力。

臺鐵職福會指出，活動採線上報名制，並採憑證件實名制入場，報名網址：https：／／reurl.cc／0OQa5K，詳情可電洽

04-7299727。

(中時 )