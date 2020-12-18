2020年進入倒數，究竟新的一年台中市地價有沒有變化？台中市地價及標準地價評議委員會18日召開評議會，針對2021年公告土地現值討論，西屯區新光三越以每坪價格220萬元蟬聯地王寶座，此外，除部分新興開發區、為反映投資建設挹注而有調整，其餘行政區土地公告現值多持平或微幅上漲，全市平均漲幅約1.48％。

地政局指出，台中市地價及標準地價評議委員會召開評議會審議2021年土地公告現值調整情況，位於西屯區惠國段93地號的新光三越在調整後公告土地現值每平方公尺66萬5000元、換算每坪約220萬元，其公告土地現值占市價百分比90.34％，市府將於完成行政程序後在明年元旦公告。

地政局長吳存金指出，第14期美和庄、高鐵新市鎮、長春等市地重劃區及捷運文心北屯機廠區段徵收等開發區範圍內土地，近年來因陸續開發完成且辦理配地等作業，為合理反映各開發區建設投資挹注，2021年公告土地現值有較均衡調漲，其餘行政區多持平或微幅上漲。

吳存金強調，在各行政區中，除北屯區因有新興市地重劃區及區段徵收區，公告土地現值調漲幅度達7.12％，其餘行政區經分析時價登錄資料後，多數市價無顯著波動，經評議委員會的專家學者討論後，公告土地現值多為持平或微幅上漲，幅度介於0.05至1.65％間。

(中時 )