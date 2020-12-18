位在新北市萬里區的野柳地質公園，因造山運動、風化及海蝕作用行程奇特樣貌，鬼斧神工的「女王頭」更是聞名國際，新北市政府18日召開自然地景及自然紀念物審議會，在出席委員全數通過下，宣布野柳地質公園成為北海岸第1個依文資法正名的地質公園。

新北市農業局介紹，野柳地質公園約23.8公頃，由大寮層的厚層砂岩構成，因受地殼抬升與海岸侵蝕的交互作用，形成突出於陸地的岬角以及單面山地形，其中最負盛名的「女王頭」不僅是野柳代表地景，更是台灣的傳形象，其他如燭台石、仙女鞋、冰淇淋石、象石等，都是風化作用所形成獨特造型的蕈狀岩。

觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處日前向新北市府申請，盼依文資法指定野柳地質公園為市定地質公園，盼保存野柳豐富的地景資源，今召開審議會，獲得委員一致通過，讓野柳地質公園成為北海岸第1件通過文資法指定為自然地景的首例。

此外，昨審議會中也討論到瑞芳知名地標「象鼻岩」，是否指定為自然紀念物一案，最終因地方民眾擔心指定後對於地方發展受到限制，強烈表達沒有指定必要，審議會考量整體意見，決定暫緩審議，待各界凝聚共識後再研議。

(中時 )