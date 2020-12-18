台灣機車權利促進會18日南下高雄舉辦「機車大富翁」活動，共有30多輛在博愛路、裕誠路段繞行，表達機車路權的相關訴求，高市府交通局也展現誠意，由副局長黃榮輝親自出面接受陳情，並對機車團體的訴求做出相關回應。

此次機車團體以申請集會方式舉辦「機車大富翁」活動，為了表達2車道以下全面取消禁行機車及機車兩段式左轉、強力取締外側左轉及違規左轉並宣導教育機車族左轉靠左，右轉靠右等議題，號召多位騎士持續繞行博愛路、裕誠路的待轉區來凸顯訴求。

面對機車團體提出的訴求，高市府交通局也做出回應，高雄市的機車騎士有18歲剛取得駕照年輕人、也有65歲以上甚至80歲的年長者，不同年齡層使用者對於機車待轉有支持也有反對，但交通局認為在安全不容打折的前提下，未來仍將全力營造機車安全友善環境，也呼籲用路人採理性溝通方式表達訴求。

對於此次「機車大富翁」活動，高雄警方不敢大意，派遣大批警力到場協助保持路段順暢，除了保障合法集會順利舉行，也在重要路口指揮、疏導，雖然待轉活動稍微影響下班車輛行進的順暢度，但事前縝密規畫妥適警力維持路口交通秩序，讓現場的交通狀況仍相當良好。

(中時 )