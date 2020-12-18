18日分別於北大武山及白賓山各發生一起山域事故，屏東縣消防局上午09時41分獲報指出，北大武山6公里處有人跌倒受傷，隨即派遣10車、16人前往救援，發現是一名女山友頭部外傷、意識清醒，初步處置後護送至登山口，由救護車送往潮州安泰醫院治療。

另外，下午3時11分再度接獲報案指出，瑪家鄉白賓山有一登山客昏迷，立即派遣6車、11人前往，4時20分接觸患者時發現，對方已無生命徵象，立即實施CPR，並為患者裝設自動心肺復甦機後搬運下山，再由救護車送往高榮分院急救。

(中時 )