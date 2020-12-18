財政部宣布，「青年安心成家購屋優惠貸款(簡稱青年安心成家)」原先實施至今年底為止，將再延長2年，至2022年底。此外，一段式機動利率則自明年起調降0.03個百分點，也就是將從現在的1.43％，降至1.40％，將可讓青年的房貸負擔降低。

財政部從2010年12月推出青年安心成家，希望支援民眾購屋置產及成家立業需求，實施期間，已經四度展延，原先至今年底止。

由於青年安心成家為強化執行成效，陸續新增與內政部「自購住宅貸款利息補貼」搭配使用措施、提高貸款額度及新增一段式機動利率等規定，且青年安心成家可減輕國民居住負擔，落實居住正義，成效良好，因此報經行政院同意，實施期程第五度展延，延長至2022年底。

此外，考量2019年新增的一段式機動利率申辦及撥貸比率占比近6成，深獲民眾肯定亦符合民眾購屋需求，為擴大協助無自有住宅家庭購置住宅，有效減輕新購屋者負擔，自2021年1月1日起，一段式機動利率新貸放案件，將依中華郵政2年期定期儲金額度，未達500萬元機動利率(目前為0.845％)的固定加碼利率幅度，由0.585％調降0.03個百分點，至0.555％，也就是利率將從目前的1.43％，降至1.40％。

此外，財政部指出，為及早因應民法將修正成年年齡，貸款借款人年齡配合修正為「符合民法規定之成年年齡以上」，並新增本金平均攤還法之償還方式，提供民眾多元化商品選擇。

另外，青年安心成家新增協處措施，受疫情影響或經濟因素還款困難者，得不受貸款年限最長30年之限制，寬限期可延長最多不逾5年。

財政部指出，青年安心成家是由臺灣銀行等8家公股銀行以自有資金辦理，截至今年11月底止，已協助302,622戶無自有住宅家庭購屋，核貸金額達1兆2,291億元，穩定提供民眾購屋資金需求，為民眾成家、立業、生兒育女奠立穩固基礎。

其中，男女核貸人數及金額比率相當，顯示兩性獲貸機會均等，有效落實性別平權政策之推動。

(工商 )