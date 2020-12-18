美股近來持續走多，周五適逢每季一次的4巫日，加上電動車製造商特斯拉即將於下周一納入標普5百指數，交易員因此警告，美股周五交投將暴大量，行情也會加劇震盪。

美股4巫日每年共出現4次，指的是美股指數期貨、指數選擇權、個股期貨與個股選擇權於同一天結算，周五正好是第4季也是今年最後一次的4巫日，通常4巫日當天交易量都會暴增。

特別的是，特斯拉將於下周一正式納入標普5百指數，數百億美元的指數型基金將被迫買進特斯拉，因此預料也會對周五的市場交投造成影響。

特斯拉今年來總計暴漲近7倍，市值高達6,220億美元，將成為納入標指市值最大的新成份股，納入後同時也是標指第6大成份股。

RBC資本市場預測，4.7兆美元連結標指的基金中，估計會有3％的資金會在周五當天進行交易，規模會較9月份上次的4巫日多出逾2倍。

交易員進一步表示，為了配合特斯拉納入標指後約占1％的權重，基金業者勢必得就持股進行調整，相關個股交易量因此會暴大量，行情也會大幅震盪。

RBC預估，鑒於指數權重與其他因素，全錄控股(Xerox Holdings)、柏克夏海瑟威與英特爾等個股，周五可能會面臨賣壓空襲。

特斯拉納入標普5百指數同時會牽動標普完整指數(S&P Completion Index)、標普400、標普600與那斯達克100指數。

交易員也緊盯特斯拉納入標普5百指數對衍生性金融商品市場的影響。根據統計，特斯拉今年股價震幅是標普5百大盤的將近3倍，特斯拉平均每日震幅達4.1％，標指為1.4％，震幅愈大通常是吸引投資人交易的最大誘因。

對沖基金Aegea資產管理公司基金經理人卡爾山(Cem Carsan)表示，「標指新成員是一檔震幅極大的個股，這勢必會對個股、大盤與期貨選擇權造成連動效果。」

(工商 )