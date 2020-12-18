美商務部長證實 將中芯國際等80家公司列入實體清單 20:222020/12/18 工商 賴瑩綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美國商務部長羅斯當地時間18日表示，出於國家安全考慮，美國正準備將包括中芯國際公司在內的數十家中國公司列入貿易黑名單。(圖/中時資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國商務部長羅斯當地時間18日表示，出於國家安全考慮，美國正準備將包括中芯國際公司在內的數十家中國公司列入貿易黑名單。 福斯商業新聞網報導，基於國防原因，美商務部將在所謂的實體名單中增加約80家公司，其中大多數是中國公司。羅斯表示，「這就是與解放軍有聯繫的公司」。 拜登外交顧問：美「親台」非「反中」 台獲尊嚴時候已到 美國傳將中芯等數十家中企列入實體清單 (工商 ) #準備 #中芯國際 #中國公司 #列入 #公司 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 浩鼎子公司研發傳捷報 圓祥眼科用藥一期臨床結果佳 18:102020/12/18 財經 《國際產業》傳美國將把數十家陸企納入貿易黑名單 包括中芯國際 14:492020/12/18 財經 美國將限制在軍事基地供電系統使用中國的電力設備 11:282020/12/18 財經 疫情爆發後首位來台韓星 少時孝淵陪跨年 台南市政府證實「隔離中」 11:092020/12/18 娛樂 《基金》選對趨勢全球5G飆！2021年續發「靚」、中長線看好 15:232020/12/18 財經 美國將公布新一批貿易黑名單 含中芯等中國大陸公司 16:092020/12/18 國際 DIGITIMES Research：2021年陸半導體製程產能看增 19:432020/12/18 財經 《盤中解析》美紓困有解 周線7連紅拚了 10:342020/12/18 財經 陸晶片業抗美只能找台積電舊將 任正非一句話洩真相 19:182020/12/18 財經 《國際金融》脫歐談判將賀成交 歐股由黑翻紅 17:222020/12/18 財經 中將對美韓歐三元乙丙橡膠徵反傾銷稅 17:202020/12/18 財經 財經熱門新聞 對台積電叛將梁孟松如何評價？張忠謀說話了 - 財經 印度暴徒狂砸廠3大輸家 不只緯創、蘋果還有它 - 財經 金金併首例！富邦金將以每股13元 收購日盛金50％股權 - 財經 陸晶片業抗美只能找台積電舊將 任正非一句話洩真相 - 財經 蔣爸回鍋中芯害了誰？他爆沒背叛台積 但傷了它 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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