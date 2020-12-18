美國商務部長羅斯當地時間18日表示，出於國家安全考慮，美國正準備將包括中芯國際公司在內的數十家中國公司列入貿易黑名單。

福斯商業新聞網報導，基於國防原因，美商務部將在所謂的實體名單中增加約80家公司，其中大多數是中國公司。羅斯表示，「這就是與解放軍有聯繫的公司」。

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