美國《科學》雜誌17日公布其評選的2020年十大科學突破，「以創紀錄的速度開發和測試急需的新冠疫苗」高居榜首。

中國、美國、歐洲等地科研人員在2020年年初獲得新冠病毒基因組序列後，便嘗試不同技術路線研發疫苗。疫苗研發通常需要數年時間，但在全球科學界共同努力下，2020年年底前已有新冠疫苗獲批使用。

新華社報導，《科學》雜誌評價說，凝聚起來的強大力量推動新冠疫苗在短時間內從無到有。科研人員從未針對「同一個敵人」如此快速地開發出如此多的實驗性疫苗，從未有如此多的競爭者如此開放、頻繁地合作，從未有如此多的候選疫苗幾乎同時開展大規模有效性試驗，政府、企業、學術界和非營利組織也從未在這樣短的時間裡在同一種傳染病上投入如此多的財力、人力和精力。

該雜誌評選出的「年度崩潰事件」也與新冠疫情有關，即謠言和錯誤信息的傳播。《科學》雜誌認為，新冠疫情相關謠言的快速傳播為科學抗疫蒙上陰影，科學家而非病毒反倒成為某些人的敵人。此外，盡可能讓更多人感染新冠病毒進而形成「群體免疫」的策略也被大多數流行病學家認為是危險的誤導。

除新冠疫苗外，今年其他9項科學突破分別是：基因編輯工具CRISPR首次臨床治癒遺傳性血液疾病、人工智能預測蛋白質結構、「帶毒」生存時間長的愛滋病病毒感染者病毒特殊位置的發現、更清晰的全球變暖預測、快速射電暴來源新發現、古代洞穴壁畫描繪世界上最古老的狩獵場景、室溫超導的實現、鳥類智力研究新進展以及科學家呼籲關注種族歧視問題。

(中時 )