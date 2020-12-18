大陸美妝網紅詹小豬Coco外型亮眼，擁有宛如混血兒的精緻五官與169公分火辣身材，在社群網站「小紅書」吸引超過百萬人追隨。然而近日才盛大舉行派對，與好友歡慶自己24歲生日的詹小豬，竟意外遭網紅好友lrene林恩如出賣了未修圖的真面目，粗勇身材讓網友看傻眼！

正妹網紅詹小豬日前歡慶自己24歲生日，直接把奢華又炫目的海底世界搬進宴會廳，加上她一身美如公主的透明花朵裙，盛大場面加上帥哥美女如雲，連好友都忍不住讚嘆：「小時代郭敬明看了都要說聲告辭。」

詹小豬慘遭閨蜜出賣，修圖前後差很大。(取自詹小豬IG、微博)

不過詹小豬美麗小公主形象，在她的網紅好姐妹lrene林恩如曝光當晚生日趴影片後，徹底崩壞。因為影片中，詹小豬身材粗勇不輸摔角選手，連一雙引以為傲的美腿也變短了許多，更有人直言好怕詹小豬高跟鞋垮掉。

詹小豬真實身材現形。(取自微博)

詹小豬無修圖真面目殘酷現形，吸引大陸網友紛紛留言「這是朋友？這討債的吧」、「細高跟鞋承受了太多」、「太詐騙了」、「我就想知道網紅是怎麼P圖的」、「這就是169高妹的大長腿？」隨後林恩如也被發現已將該影片悄悄刪除。

(中時新聞網)