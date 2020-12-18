外景實境競賽節目《綜藝3國智》本週六（19日）邀請馬力歐及「151」林彥君闖關，節目再度推出新規則，並以最高獎金4萬8000元吸引大家奮力挑戰。倆倆一組，每組整天將有8分鐘的時間挑戰，在最後一關成功時結算剩餘時間，一秒鐘可兌換100元。

張立東聽到節目祭出獎金制度，笑著說：「趕快讓我問一些消極的事情，那萬一我們時間用完了怎麼辦呢？」黃豪平則表示：「若是提前將時間用盡，代表本日曝光的時間也用完了，馬上回家砍半薪。」林彥君聽到此次居然有退通告、砍薪等超狠心制度，讓她哭笑不得：「我好不容易來出個外景，結果竟然是這種主題？」腦筋動超快的馬力歐為求保險立刻先問工作人員：「先說好獎金是越南盾還是韓圜？節目到最後會不會攝影師比主持人還多？」關主黃豪平馬上解釋獎金確實是台幣。

林彥君和風田一組，第一關遊戲就用掉2分多鐘，只見林彥君神色越來越緊張，其他人見狀出手幫忙準備道具協助過關，最後好不容易成功，她還出言安慰夥伴：「過一關是一關。」但隨後棒次都在半分鐘之內過關，馬力歐前幾次上節目表現極佳，一下就能抓到過關技巧，這次他和Teddy一組，更只花了8秒就成功過關。林彥君和風田這組被大家狠狠甩開，林彥君只能在一旁乾笑，王少偉笑說：「大家這麼認真做節目，你們（製作單位）這麼認真企劃想扣我們薪水。」《綜藝3國智》每週六晚間8點在台視播出。

(中時 )