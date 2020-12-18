台中市長盧秀燕近期和美國在台協會(AIT)處長酈英傑會面時，當面提出台中市民拒絕萊豬的立場，遭民進黨砲轟。精神科醫師蘇偉碩近日也因發表萊豬有健康疑慮，被民進黨政府衛福部以《食安法》告發遭警局約談。藍委鄭麗文今天PO出一張圖開嗆民進黨，在5大議題領域各種抹黑，展現出「新黨國主義」。

國民黨立委 鄭麗文。（攝影／范佐意）

鄭麗文今(18日)昔在臉書以5點論述痛批民進黨，首先，在「外交禮儀」方面，她表示，監察院長陳菊過去在民進黨代理主席和高雄市長時期，突然在台美留學教育交流的場合，當著AIT處長司徒文面前，大談跟留學教育無關的美牛議題。而現今AIT酈英傑處長16日拜會盧秀燕市長，盧秀燕忠實反映台中市民及議會反萊豬的意見，卻被民進黨抹黑成失禮、破壞台美關係。

除萊豬議題，鄭麗文也質疑民進黨的「新聞自由」就是秋後算帳、粗暴關中天新聞台的作法，就是告訴新聞媒體人「不要站錯邊」。從中天被關台後轉戰Youtube平台，NCC甚至還想伸出黑手管網路肅清言論、封殺不同立場的新聞。

而在「言論自由」上，鄭麗文透露，昔日民進黨需要蘇偉碩醫師反國民黨，不但邀請蘇醫師上課談萊劑危害，還給予其論文高度評價，將蘇醫師捧著當寶貝。但今日討厭蘇醫師講反萊豬真話，衛福部還告發蘇醫師違反《食安法》。而整件事中，蘇偉碩立場沒有變，變的是民進黨。

鄭麗文也感嘆，昔日民進黨為了選舉，製造國人亡國感，持續大力力挺「香港反送中」事件。到現在沒選舉，民進黨人嘴上撻伐，實際上卻提高港人投資移民門檻，讓港人卻步。

民進黨雙標一覽表。(圖/鄭麗文臉書)

最後，她強調，民進黨要成立「人權委員會」和「人權處」，營造人權第一的大內宣。但實際上，只要跟民進黨立場相反，被追殺查水表、網軍側翼抹黑攻擊，根本就家常便飯，民進黨新黨國主義，全民都要小心。

民進黨雙標... 由鄭麗文發佈於 2020年12月18日 星期五

(中時新聞網)