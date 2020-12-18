日本雜誌普遍邀請許多有顏值和身材，又會打扮的模特兒，雖然雜誌模特兒不如伸展台超模要求嚴格，但她們更注重肌膚管理，呈現好的面貌給讀者；其中《ViVi》雜誌以「混血模特兒」聞名，目前當家模特兒正好全是混血，其中藤田妮可以俏麗臉蛋擁有不少粉絲，近期cosplay美少女戰士及拍攝大尺度寫真，話題不斷。

日前人氣嫩模22歲的藤田妮可在IG曬出《ViVi》2021年二月號封面，由她扮成真人版美少女戰士，還原主角超高雙馬尾的經典髮型，穿著時尚休閒服飾，無辜表情相當惹人憐；儘管不是原著漫畫中的金髮，造型還是有相當高的完成度。

藤田妮可在IG曬出《ViVi》2021年二月號封面，由她扮成真人版美少女戰士，還原主角超高雙馬尾的經典髮型。(圖/ 摘自藤田妮可IG)

藤田妮可第一本寫真集，拋開先前甜美清純形象，直接大解禁，有上空用單手遮胸的性感造型，還有大露蜜桃臀、小蠻腰等，逼近限制級的尺度。(圖/ 摘自藤田妮可IG)

藤田妮可第一本寫真集，拋開先前甜美清純形象，直接大解禁，有上空用單手遮胸的性感造型，還有大露蜜桃臀、小蠻腰等，逼近限制級的尺度。(圖/ 摘自藤田妮可IG)

藤田妮可其實在去年發行第一本寫真集，拋開先前甜美清純形象，直接大解禁，有上空用單手遮胸的性感造型，還有大露蜜桃臀、小蠻腰等，逼近限制級的尺度，也讓官方說出這是「初次與最後」，疑似透露將來妮可不會隨便脫了。

不少粉絲都沒想到妮可身材那麼有料，在寫真集推出後都迅速搶購，並紛紛表示，「平常包起來太可惜了吧」、「這身材太犯規，以後出寫真集都買」、「看雜誌沒發現妮可那麽有料耶」、「真女神」。

(中時新聞網)