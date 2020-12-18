台微體(4152)藥品開發火力全開，總經理葉志鴻18日在法說會表示，安畢黴今年六月獲得大批量製程核准，年產量可突破百萬支，國際合作案也大有進展；另外，關節炎長效止痛藥物TLC599樞紐試驗結果，將於2021下半年出爐。

葉志鴻表示，安畢黴除了行銷台灣外，已在拉丁美洲簽下第一個國家的合作銷售主要條款(term sheet)，並在其他市場也有選擇權；更多相關細節將在正式契約簽屬後另行公告。安畢黴於中國的進口醫葯產品註冊現正審查中；另外，於北美、拉丁美洲、歐洲以及中東數十個國家的業務開發也在進行中。

另外，研發進度最火熱的關節炎長效止痛藥物TLC599的三期樞紐臨床試驗「EXCELLENCE」，目前收案進度達98%，估計可在今年完成收案，納入共500名受試者。該樞紐試驗評估單一及重複給藥後的療效，結果計畫於2021下半年出爐。

術後止痛藥物TLC590在一/二期軟組織手術試驗以及二期骨科手術試驗中，術後疼痛改善程度於觀察期全程168小時中都優於活性對照，目前也正在為未來樞紐性試驗及產品商業化進行籌備，除了安排與美國FDA進行會議，討論樞紐性試驗的設計外，也同步進行放大生產的規劃。

新冠肺炎新方案TLC19的首篇科學報告正式刊登於ASCPT國際知名期刊。該報告通過同儕審查，符合受選文獻必須應對的課題，並認可將抗病毒藥物直接帶至肺部並增加暴露量來治療新冠肺炎的可行性。於澳洲及台灣進行的TLC19臨床一期試驗目前順利進行中，試驗結果計畫明年出爐。

眼疾藥物TLC39的二期臨床試驗，應資金運用考量放慢速度，現正與數間商業夥伴洽談全球合作機會。

抗癌藥物TLC178已於一/二期臨床試驗於33位病患中尋出最大耐受劑量31mg/m2。該產品正與數間商業夥伴洽談全球合作機會，可望增加未來營業收入。

(工商 )