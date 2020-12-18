高市府今（18）日晚間在高捷美麗島站舉辦「HIGHLIGHT高雄光合作用」點燈儀式。（柯宗緯攝）

高市府今（18）日晚間在高捷美麗島站舉辦「HIGHLIGHT高雄光合作用」點燈儀式。（柯宗緯攝）

高市府今（18）日晚間在高捷美麗島站舉辦「HIGHLIGHT高雄光合作用」點燈儀式。（柯宗緯攝）

高市府今（18）日晚間在高捷美麗島站舉辦「HIGHLIGHT高雄光合作用」點燈儀式。（柯宗緯翻攝）

高雄市長陳其邁化身耶誕老人，前進六合夜市發糖果。（柯宗緯翻攝）

高雄跨百光年系列活動開跑，高市府今（18）日晚間在高捷美麗島站舉辦「HIGHLIGHT高雄光合作用」點燈儀式，透過光影投射打造全台最大、最炫的耶誕祈禱光塔，一路展示到1月10日結束，期待活絡六合夜市、南華商圈等經濟。六合夜市也霸氣宣布，明天前500名的遊客排隊領號碼牌，就送烏魚子。

陳其邁提及，上次站在美麗島已是國小五年級，約莫40年前的事情，以前這裡叫「大圓環」，以往若說要來「大港埔」、「鹽埕埔」就跟現在要出國一樣，是許多五年級生共同的記憶。

他憶及，自己國中二年級時，這裡發生美麗島事件，在他擔任高雄市代理市長時，恰好遇到捷運站命名，就把這裡命名為「美麗島站」，紀念所有為台灣努力的民主先驅。

陳其也肯定經發局的努力，在高雄百年結合新創公司最新研發的體感科技點亮美麗島，讓年輕人的創意在城市的舞台展現。未來美麗島周遭也將提供400坪的場地讓年輕人跳街舞，藉由整體空間營造，讓所有年齡層的市民朋友在這裡有回憶過去的記憶。

六合夜市主委莊其章到場力挺，感謝陳其邁一直非常關心六合夜市，包含20年前規畫徒步區，成功帶動夜市商機，這次在美麗島的燈光秀，明晚還有快閃演唱會，讓他非常的期待，他也霸氣宣布提早到六合夜市的遊客，前500名就送烏魚子。

「5、60年來美麗島從來沒有這麼美過！」南華商圈理事長楊福順力讚陳其邁把美麗島打造的這麼漂亮，邀請大家來美麗島站3號出口看科技極光、逛南華商圈。

高雄市經發局指出，「HIGHLIGHT高雄 光合作用」除了有美麗島的祈禱光塔，以及昨日已經在高捷中央公園站搶先展出的「鳳翼天翔」體感互動光雕秀外，19日在六合夜市還將推出「快閃演唱會」，包含宇宙人樂團、張心傑、張若凡等藝人都將帶來耳熟能詳的金曲。

20日更將有「YOYO家族與卡通人偶見面會」接力登場，明年1月2日還有「東森YOYO哥哥姐姐見面會」等精彩活動，要藉他們的人氣、歌聲活絡高雄商圈夜市經濟，擦亮高雄小吃美食之都的金字招牌。

「HIGHLIGHT高雄 光合作用」美麗島主燈秀於即日起每天晚間19：00到22：00逢整點展演一次，系列活動還有「光之穹頂」體感光雕秀，以及「海洋極光」、「日光穹頂」等藝術作品展示。詳情至高雄市經發局臉書查詢更多資訊。

(中時 )