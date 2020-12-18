美國商務部於在官網宣布，將中芯國際 加入實體清單，赤裸裸地表明這是因為中國大陸推動「軍民融合」，華府將「不允許美國科技幫助一個愈益好戰的對手(an increasingly belligerent adversary)進行軍事建設」！

《東網》指出，商務部長羅斯較早前曾向美媒表示，中芯國際等大陸企業運用美國科技協助大陸高科技產業發展，以支持足以影響局勢穩定的軍事活動，美國建立實體清單目的就是在防止未來再發生此種狀況。

外媒引述商務部聲明指，一切美國科技輸往實體清單上企業之前都要得到美國許可，而10奈米或以下尖端製程的產品與技術基本上會被預設為「不批准」。

報導說，先前有媒體透露，美國政府於周五(18日)將新增約80家企業列入美國商務部的實體清單，其中包括中芯國際，幾乎所有遭列入企業皆為大陸企業，且與中共軍方有關。目前實體清單已包括超過275家大陸公司和相關企業，包括華為、中興、海康威視等。

(中時新聞網)