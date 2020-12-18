養師高敏敏公布「含鐵肉類排行榜」，前三名分別為豬血、西施舌、鴨血，牛肉竟排行倒數！(摘自高敏敏臉書)

衛生福利部公布「國人膳食營養素參考攝取量」中指出，成人每日建議攝取鐵質分別是：男性10毫克（mg），女性15毫克（mg）。有人認為多吃牛肉不但可以補充蛋白質，還能補血，不過，近日營養師高敏敏公布「含鐵肉類排行榜」，前三名分別為豬血、西施舌、鴨血，牛肉竟排行倒數！

缺鐵是最常見的營養缺乏症之一，其中以小孩與女性的發生率最高。營養師高敏敏表示，身體若缺乏鐵會導致身心疲累、做事感到無精打采，甚至會影響學習和大腦的記憶力。

「誰說牛肉最補血？」高敏敏近日於臉書上整理出「含鐵肉類海鮮排行榜」。她表示，動物性食物中富含的鐵為「血基質鐵」，是屬於人體吸收率較好的鐵質，若要補充鐵質、補血，民眾可以參考表格中的食物，讓每天都能補充足夠鐵質。對照排行榜可看到，每100g中含鐵量最高的分別為豬血（28mg）、西施舌（25.7mg）、鴨血（15.6mg）、九孔（11.4mg）、豬肝（10.2mg）等等，而牛肉、牛腩每100g含鐵量分別只有3mg、2.3mg。

先前國泰醫院營養師張斯蘭受訪時也表示，動物性食材會比植物性的吸收率好3倍。以動物性食材來說，鵝肝含鐵最高，含鐵量前段班則以動物內臟類、海鮮居多。另外，國健署提醒，日常國人膳食中之鐵質攝取量，不足以彌補婦女懷孕、分娩失血及泌乳時之損失，建議自懷孕第三期至分娩後兩個月內的婦女，每日需另額外補充約30毫克之鐵質。

(中時新聞網)