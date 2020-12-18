台北市一名林姓男子在某豪宅擔任保全，今年7月他3度闖入一對富豪夫婦住處，偷走多個名牌包及貴重鑽石珠寶，甚至還找來不知情的鎖匠協助犯案，贓物變賣所得價值約數百萬元。台北地檢署18日依加重竊盜罪起訴林男。

檢警調查，林男今年7月間先是取得富豪夫妻檔家放在鞋櫃中的鑰匙，闖空門偷走屋內大批貴重物品，然後從窗戶離開，當時富豪夫妻檔並不知道家裡被偷。到了今年8月，林男故計重施，卻發現鞋櫃沒有鑰匙可用，竟然大膽找來鎖匠開門，他佯稱是住戶拜託他幫忙找鎖匠，門鎖打開之後，再次拿走名牌包、鑽石珠寶等貴重財物。

今年9月，富豪夫婦察覺財物短少，調閱監視器發現竟然是保全犯案，報警處理。林姓男子到案後坦承，是因為欠債才犯案，而偷來的物品變賣後，約還清債務數十萬元。但他也澄清，富豪夫妻檔列出損失清單中，有些物品並不是他偷竊的。

至於前來開鎖的鎖匠，在傳喚後表示，是林姓保全請他到住家開鎖，強調自不是共犯。全案偵結後，檢方18日依加重竊盜罪起訴林男。

(中時新聞網)