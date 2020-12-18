美國在台協會處長酈英傑（左）16日到台中市政府拜訪市長盧秀燕（右）。（陳世宗攝）

台中市長盧秀燕16日當面對美國在台協會（AIT）處長酈英傑表達市民拒絕萊豬的立場，事後AIT發聲明，指政治人物散播不實資訊並引發毫無根據的焦慮，消息曝光後，引發社會爭議。前立委、國民黨智庫國政基金會國安組召集人林郁方則是指出，按照往例來講，美國換了新政府後，其實AIT處長這些大概都會更換的。

據港媒《中評社》報導，林郁方表示，此事不會影響國民黨未來和美方的交流，且其實在拜登政府上台後，新政府上來也會有新作法，按照過去經驗而言，AIT處長這些職位大部分在政府輪替後都會換掉的。

林郁方認為，美方應該也會了解，社會上有這麼強烈的反對萊克多巴胺豬肉殘留物的問題，當市長的不可能不講出社會反彈的聲音。

關於萊豬即將於下個月進口，林郁方則痛批，其實蔡政府不妨在拜登政府上任後，再跟美方談一談萊豬進口的事，應該是有協商空間的，「但他們從來都不敢去試，只是一味站在美國立場幫美國人講話，替美國人想」。

(中時新聞網)