男團出身的潘君侖首次代班《世界第一等》外景主持工作，為節目挑戰巨蟒纏身、凌晨出海鏢旗魚等艱難任務，一趟行程結束後，忍不住透露：「人生跑馬燈一度浮現！」

《世界第一等》本週節目拜訪一位愛蛇如癡的教授，跟隨他的腳步尋找蛇出沒地。從小住在部落的潘君侖非常喜歡跋山涉水，但最怕的就是蛇，行前知道外景要與蛇互動時，心情既緊張又興奮，潘君侖以為頂多是幾隻小蛇，但看到身形比他高粗的巨大蟒蛇出現後，立刻嚇的躲到教授身後。克服心理障礙與蟒蛇「培養感情」後，潘君侖成功挑戰讓巨蟒在他身上攀爬。回想起這段膽戰心驚的過程，他苦笑說：「只能說我抱著蟒蛇時，是停止呼吸的，超怕不小心一口氣吹到牠，讓牠誤以為我是老鼠，就直接咬下去！」

這次還探訪逐漸從世界消失的鏢旗魚文化，由於旗魚只有在惡劣的海象時容易出現，從事當鏢手的職人透露「斷手、斷腳的機率是10個人有8個」，而現場的「海獵人」也表示，他們曾為了抓一隻旗魚花了4小時捕獲，相當辛苦。潘君侖對於第一次外景就收到凌晨3點的早班，與身旁一臉擔憂的攝影團隊形成強烈對比，看著不發一語的大家，他卻興奮喊：「這是我人生第一次出海、坐漁船，整晚沒睡超級無敵期待，等等我就要去當乘風破浪的男人了，我一定要好好享受。」

在獻出處女首航後，潘君侖描述站在鏢旗魚台上的瞬間會腿軟，除了台子非常狹小，船隨著海水晃動時，會覺得自己隨時都會掉到海裡。幸運的是，錄影當天也幸運遇見旗魚出現，潘君侖形容：「當時船長與海獵人一臉嚴肅，氣氛瞬間凝結，每個人都不敢出聲的在找尋旗魚的去向，也讓我回想起小時候跟著爸爸去打獵看到獵物時，連呼吸都讓我覺得緊張！」節目將於每週四晚間10點在八大綜合台播出。

(中時 )