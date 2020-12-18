醫師蘇偉碩主張萊劑對人體有害，警方要求到案說明。蘇偉碩表示，應訊時將聲請傳訊蔡英文總統當證人，因為她在2009年曾領導「反毒牛」大遊行。針對此事，Yahoo進行網路民調，截至晚上8點，認為蔡總統應該去當證人的有96％；不應該有4％。

Yahoo網路民調截至12月18日晚上8點，已有1765人投票，認為蔡總統「應該」去當證人的有1691票(96％)；「不應該」的有74票(4％)。

蘇偉碩表示，如果他應訊時，將會聲請傳訊蔡總統當證人，因為她在2009年曾領導「反毒牛」大遊行，當時都可以直接稱萊牛是「毒牛」，現在他也用科學證據證明「萊豬就是毒豬」。

該網路民調，認為蔡總統「應該」去當證人的網友表示，「當然應該，因為她以前說萊牛有毒！難道換成萊豬就沒毒？」、「去告訴大家以前為什麼反對」、「當初說美牛是毒牛，現在萊豬當然是毒豬，標準應該一致。」

認為蔡總統「不應該」去當證人的網友表示，「公務繁忙，不應為這無聊且懷有惡意的人去當證人。」、「不應該，反豬不反牛是什麼邏輯。」、「應該是由衛福部去而不是總統，不要搞錯對象。」、「時空背景不同，今有限制含量，且現在所言毒性似乎太誇大。」

(中時新聞網)