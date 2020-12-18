小朋友的嘴實在撒不了謊啊！一位媽媽在臉書貼文發出小學二年級女兒的造句作業簿，只見女兒寫下，「媽媽說要去運動，可是一直坐在沙發上」，超直白的造句讓媽媽看了又好氣又好笑。

一位媽媽18日在臉書社團《爆廢公社二館》發文，開頭寫下：「我一直以為我是完美的媽媽了，我含辛茹苦的把女兒養大，甚至每天忙碌孩子的功課」，但她檢查女兒的作業簿時，看到上頭的造句讓她直呼：「讓我非常鼻酸，我不知道放學怎麼面對女兒。」

透過原PO發出的照片可見，女兒在「…，可是…」、「...卻…」這兩題造句寫下，「媽媽說要去運動，可是一直坐在沙發上」、「媽媽說要去運動卻一直坐在沙發上」等，超誠實的造句讓原PO崩潰的回應，沒運動是因為天氣太冷，再加上媽媽需要儲存能量啊！

一位媽媽18日在臉書發出小學二年級女兒的造句作業簿，超直白的造句讓網友全笑翻。（臉書社團《爆廢公社二館》／蘇育宣翻攝）

原PO也在文末分享另則小故事，她表示在兩周前計畫開始減肥，湊巧女兒日前問起：「媽媽妳什麼時候開始減肥的？」，她回應兩個禮拜前。沒想到，女兒卻回覆：「哪有，我從中班就一直聽你說要減肥，現在我二年級了。」讓原PO直接衝動寫下：「我猶豫是要把她清蒸了，還是炸了。」

文發出後，引起網友熱烈回應：「這孩子可以栽培」、「女兒很認真觀察媽媽」、「造句都是媽媽，可見妳在她心中很重要阿」、「女兒果然是可造人材」；也有網友歪樓，討論起原PO，「但，這位媽媽看起來很美很瘦啊？！」、「媽媽身材其實超好」。

(中時新聞網)