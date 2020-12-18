AMM亞洲心動娛樂近日開創新節目，找來在Youtube有58萬粉絲的知名靈異探險網紅王狗主持靈異推理節目《海龜湯之燒腦事務所》，和來賓一起聽故事推理，當集MVP還可獲得獎金，且開放民間高手一起上節目挑戰，來賓部分更和「狼人殺」偶像們下戰帖，要他們一起來鬥智推理。

Youtuber王狗以在頻道中挑戰各式都市傳說，在網路上擁有很高的人氣，不只都市傳說還有靈異探險，甚至連筆仙、碟仙、錢仙等都曾嘗試，拍成影片或直播讓好奇或喜歡靈異題材的觀眾看得意猶未盡。這次從Youtuber轉當節目主持人，特地拍攝宣傳片與照片，讓他感到非常新鮮也相當具有挑戰感，王狗也以帶點靈異感的推理模式述說海龜湯中的故事，讓節目更有可看性，喜歡懸疑感和推理的人也能一起跟著節目來挑戰猜猜看最後的正確答案，未來也希望能邀請「狼人殺」偶像五堅情一起挑戰。

節目已於10日播出第一集，直播現場播結束後，攝影棚內佈景紛紛掉落，讓節目製作單位當下相當緊張，以為誤談禁忌話語，亞洲心動娛樂總監金志遙現場還開玩笑，跟大家說這是攝影棚的特效，要大家別緊張是節目的好預兆，後來才得知是宜蘭發生了芮氏規模6.7地震。

「海龜湯」是一種猜測情境型事件真相的智力遊戲。其玩法由出題者提出一個難以理解的事件，參與猜題者可以提出任何問題以試圖縮小範圍並找出事件背後真正的原因，但出題者僅能以「是（對）」、「不是（不對）」或「沒有關係（無關）」來回答問題。遊戲精彩的關鍵，在於出題者是否能想到一個具有創意，且大家都沒聽說過的情境。有些難題也許會有多個符合情境的答案，但遊戲的正解仍然是出題者所設想的那一個，審辯式思維、邏輯思考及水平思考都有助於解決問題。

(中時 )