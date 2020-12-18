原PO貼出女兒被剪得歪七扭八的頭髮，讓她相當崩潰。(圖擷取自爆怨公社)

真的很崩潰！一名母親在臉書上抱怨，日前就讀小班的女兒回家後，她發現，從出生留到現在的一頭秀髮，竟被人動手剪過，還剪得歪七扭八。事後她才得知，是幼兒園邀請髮型師來義剪，老師就擅自決定修剪，讓原PO直呼，自己氣到情緒久久不能平復。

原PO今(18日)在臉書社團「爆怨公社」上發文指出，目前就讀小班的女兒，留有一頭秀髮，怎料，幼兒園老師在未經家長同意之下，便擅自剪去女兒的頭髮，「女兒從出生到現在，都沒有剪過頭髮，老師就自己決定剪掉小孩的頭髮！讓我感到很崩潰」。

原本打算等女兒上小學再剪掉頭髮，並留下做紀念，豈料這計劃卻被打亂，「這是有髮尖的，不可能再有的紀念，就這樣被幼兒園老師剝奪了，氣到情緒久久不能平復」。至於為何幼兒園會有這樣的行為，原PO也說明，這是校方邀請台北的髮型設計師下鄉義剪。

雖然校方有發家長同意書，但是只有小學二年級的班級有發，當時原PO也勾了不同意，所以小二的孩子沒有被剪髮，而附幼小班老師沒發同意書，「我到學校接小孩才知道，小班孩子被剪頭髮，還推說是我小孩要剪的」。

誇張的行徑也讓網友看了一肚子火，「太生氣了吧！怎麼可以亂剪小孩頭髮，我不能接受」、「如果是我女兒，我絕對直接讓老師光頭」。事後原PO更新貼文表示，這只是單一事件，其實每個老師都很好，只是這件事讓她認為，該名老師的心態及處理方式不及格。

(中時新聞網)