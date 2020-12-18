富邦金控18日晚間臨時宣布將以每股新台幣13元公開收購日盛金逾50%股權，目標最終取得100%股權，已於12月17日獲得金管會核准，估計總收購金額介於245.26億元至490.42億元。此次收購溢價率24.8﹪，收購價高於市場預期，總經理韓蔚廷親自上陣宣布喜訊並說明原因。

富邦金控表示，本案如順利完成公開收購日盛金控在外流通之超過50%股權，依據金融控股公司法第18條規範，規劃將以富邦金控為存續公司吸收合併日盛金控，而後進行日盛證券及富邦證券之合併、日盛銀行及台北富邦銀行之合併。整併後，期能擴大整體業務規模，提升財富管理、證券經紀、融資券業務等各項業務市佔率。對於日盛金控之客戶，期盼能提升服務的廣度與深度。對於日盛金控之員工，富邦金控一向視員工為最重要資產，重視人才發展，整併後將提供日盛員工於銀行、證券本業更大的發展空間，並結合集團豐沛資源，提供員工更寬廣多元的發揮舞台。

(工商 )