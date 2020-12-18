家族廚藝競賽節目《鴻門家宴》集結巨星主持卡司Ella（陳嘉樺）與李玉璽以及超強評審陣容鍾欣凌、索艾克和陳力榮。首集一對母子檔參賽者透過一起料理的過程，意外透露讓同樣身為母親的主持人Ella和鍾欣凌都為之鼻酸感人的廚房故事，瞬間熱淚盈眶，讓廚藝競賽更添溫度。

其中一組家庭參賽者，為曾經19歲就遠赴義大利米其林餐廳實習料理的牟善麟，第一次帶著媽媽一起上節目做菜，評審長鍾欣凌觀察到牟媽媽試吃兒子料理醬汁時頻頻點頭，問到和兒子一起料理的感覺，牟媽媽欣慰的說品嘗的當下覺得有達到心中想要的味道，卻也感受到兒子一路學藝之路的辛苦，牟善麟更暖心回應感謝媽媽一直以來的支持，才能一路專心學習這條廚藝之路。

這番母子同心感性告白，讓同是為人母的主持人Ella聽了瞬間熱淚盈眶，鼻酸的說：「天啊！好感動喔，我快哭了。」鍾欣凌更是從兩人合力完成料理，感受到家的溫暖，直呼「媽媽的一路力挺，讓這道菜格外的美味！」節目將於本週起每週六晚上8點在衛視中文台播出。

(中時 )