台中市地價及標準地價評議委員會18日評議結果，2021年全市公告土地現值平均漲幅1.48％，且調整後的台中市公告土地現值，占市價達90.34％。其中，位於台灣大道與惠來路交叉口的新光三越百貨，2021年公告土地現值，每平方公尺66.5萬元，高於2020年的66萬元，換算每坪219.83萬元，連15年蟬聯全市「地王」。

台中市地政局長吳存金表示，針對公告土地現值，內政部政策目標為達市價九成，每年調整作為課徵土地增值稅的依據。至於第14期美和庄、高鐵新市鎮、長春等市地重劃區，及捷運文心北屯機廠區段徵收等開發區範圍內土地，因陸續開發完成，及辦理配地等作業，為合理反映各開發區建設投資挹注，市府均衡調漲開發區公告土地現值。

吳存金說，各行政區中，除北屯區轄內有新興市地重劃區，及區段徵收區公告土地現值調漲7.12％外，其餘行政區經作業機關分析實價登錄資訊，市價尚無顯著波動；經台中市地價及標準地價評議委員會各專家學者充分討論後，其餘行政區公告土地現值多為持平或微幅上漲，漲幅介於0.05％至1.68％之間。

台中市18日地價及標準地價評議委員會，針對2021年公告土地現值召開評議會，評議結果，除部分新興開發區為反映投資建設挹注，合理調整2021年公告土地現值外，其餘行政區多為持平或微幅上漲，評議結果2021年全市公告土地現值平均漲幅1.48％。 位於台灣大道西屯區惠國段93地號，即台灣大道與惠來路交叉口的新光三越百貨，2021年公告土地現值，每平方公尺66.5萬元，高於2020年的66萬元，換算每坪219.83萬元，連15年蟬聯全市「地王」。

地政局指出，2021年公告土地現值調整結果，市府將在完成行政程序後，依規定於2021年1月1日辦理公告作業，屆時，民眾可利用市府地政局及各地政事務所網路查詢。

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