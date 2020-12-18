《偶然發現的一天》「端午」金惠奫、「白經」李宰旭驚喜客串。（friDay影音提供）

韓劇《女神降臨》講述文佳煐飾演素顏被眾人嫌醜的女孩「任朱靜」，透過「化妝」搖身變成校園女神，沒想到素顏真面目卻被車銀優飾演的校園男神「李修豪」發現，由於該劇是人氣韓劇《偶然發現的一天》導演金尚葉執導，最新一集中，特地找來金惠奫、李宰旭客串登場，在《女神降臨》中重現「端午」和「白經」角色，並在電影院以情侶之姿約會，2人還疑似上演吻戲，讓劇迷們又驚又喜。

劇中，車銀優尾隨約會中的文佳煐到電影院，卻認錯對情侶，當他眼見情侶疑似在親吻，以為是文佳煐被吃豆腐，惱羞上前阻止，結果情侶一回頭竟是金惠奫、李宰旭飾演的「端午」、「白經」，原以為2人在接吻的動作，也只是白經在幫端午撥眼睛，讓車銀優當場面露尷尬。此時《偶然發現的一天》經典旋律響起，端午才驚覺不該浪費時間和白經約會，急忙喊著要去找男主角「河路」，白經再度慘遭拋下，延續《偶然發現的一天》的人設讓粉絲笑翻，成《女神降臨》劇情彩蛋之一。

最新劇情中，文佳煐為了拜託車銀優不要公開「素顏秘密」，淪為車銀優的跑腿小奴隸，車銀優不時找機會折磨她，卻在朝夕互動下漸漸萌生好感。車銀優雖然表面冷酷，但內心則是個霸氣暖男，不僅在文佳煐被砸派、出現素顏危機時，脫下外套替她遮掩，還在眾人不知情下，私下找上勾搭文佳煐、試圖想腳踏兩條船的渣男，出拳教訓讓對方知難而退。

劇中飾演不苟言笑校園男神的車銀優，私下在拍攝現場卻是公認的「淘氣鬼」，他也害羞地承認自己確實很愛開玩笑，黃仁燁笑說：「他認真的時候是很認真，但每到休息的時候就會很興奮，特別愛開玩笑，不過多虧了他才緩解緊張的氣氛。」深受其害的文佳煐嘆了一口氣說：「他真的很愛開玩笑，真的很折磨人，我特殊裝扮或是有什麼好笑狀況的時候，他一定會拍下來！」讓人見到男神私下調皮的一面。該劇每週四、五在friDay影音上線。

(中時 )