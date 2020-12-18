團員難掩落寞神情，提前結束行程搭機離台。（范揚光攝）

機場清潔人員隨後在團員走過的地面消毒清潔。（范揚光攝）

來台演出的莫斯科古典芭蕾舞團，驚傳8名團員罹患新冠肺炎，不但演出場次全數取消，經多方協調後，剩餘44名團員也在18日先後搭機離台，提前結束在台表演行程。

北市衛生局證實，1名美籍經紀人和1名日籍舞者已在18日上午先行搭機離台，其餘42名團員搭乘晚間10時5分的土耳其航空班機飛往伊斯坦堡後，再轉機返回俄羅斯。

所有團員傍晚抵達桃園機場後，都依規定量測體溫並戴上口罩，為避免與其他乘客接觸，團員們不但提前抵達機場，航空公司還特地開放專櫃，讓團員辦理報到手續，通關出境後前往特別安排的專用候機室等候，並錯開與其他乘客的登機順序，即使戴著口罩，團員們依舊難掩表演被迫取消的落寞。

由於舞團有多達8名團員確診，機場各單位繃緊神經不敢大意，航警及機場公司人員全程緊盯，連採訪的媒體記者都小心翼翼地用長鏡頭遠距離拍攝，幾名團員還熱情地向媒體揮手致意，隨即轉身走進登機門，結束還來不及開始就散場的表演行程。

(中時 )