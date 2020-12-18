大陸解放軍機近數月來頻頻飛入台灣附近空域，增加台軍防禦壓力。本月上旬台灣空軍各基地開始進行「警告射擊演練」，即在升空攔截時向侵擾敵軍進行警告射擊。資深機師透露，包括嘉義、花蓮、台中清泉崗、新竹、台南及馬公等基地，已要求二機編隊實施訓練，由領隊視情況進行警告射擊演練。但台灣空軍司令部表示，已依《經常戰備時期突發狀況處置規定》將各項目列入常態訓練，並未額外增加緊急射擊訓練。

《東網》報導說，現時台軍大部份飛行員沒有警告射擊經驗，一旦臨場上陣，對飛行員的心理質素及抗壓性造成一大考驗。民進黨立委王定宇周五稱，現在加強演訓是警告射擊，台空軍飛行員一旦警告後發現敵機不掉頭仍續飛向台灣方向，會在某個範圍發動射擊，這是基本功夫，但困難在於何時扣下板機，在警告射擊的發動權上，軍方有一套處理方式。

有軍事觀察家對媒體分析稱，目前解放軍擾台活動頻繁，雙方軍機對峙時狀況瞬息萬變，很難保證不會擦槍走火，因此空軍加強警告射擊演練是必要的。不過，對於開火警告命令下達時機、僚機如何操作，均考驗到領隊的心理素質和臨場判斷，直言「敢不敢開？會不會誤開？」才是最大的考驗。

台灣軍事評論員施孝瑋接受《東網》訪問時指出，傳聞可能是針對未來解放軍軍機或更深入台灣空域，屆時台軍必須加強警告的力度。如果解放軍機進入距離台灣12海里的空域範圍，並繼續採取威脅的航線飛行，台軍就必須開火攔截。不過，所謂距離台海岸線12海里空域，只是台灣的單方面說法，大陸一直拒絕承認。

分析指出，有關開火警告的操作，不代表台軍飛行員可以自行決定開火，而是要按照空軍司令部一套應對處理程序。如果在一般空域，除非對方先開火，台軍才可作出自衞反擊。這時傳出台軍進行開火警告的訓練，讓人覺得台灣有空防壓力大幅增加的感覺。

(中時新聞網)