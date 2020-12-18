事隔16年，富邦金控啟動金控非合意併購，要以每股13元公開收購日盛金控，金管會以三大理由核准，一是富邦金向金管會申請時展現「勢在必得」的決心，二是其強調看到別人看不到的優勢，併購後可提升富邦金經營綜效，三是富邦金符合2018年金管會開放金控非合意併購的四門檻，且併購後財務健全。

但富邦金也必須達到幾大條件，才算是成功達成台灣史上首宗金金併（金控併金控），第一是在2021年2月1日前，至少要確定買到50％以上的日盛金股票，二是初期是用借款來公開收購，買到後半年內，富邦金必須向金管會申請發行普通股及特別股，將併購資金還清，健全財務體質，三是收購成功後，全案還是要金管會再檢視一次。

2004年金管會成立，就曾開放過幾次金控非合意併購，這次是前金管會主委顧立雄在2018年開放金控非合意併購新規定的首案，距離上次有金控發動金金併，亦相隔16年。

金管會的非合意併購政策，是要符合四大門檻，即一是資本充實，取得控制性持股後，金控資本適足率逾100％、雙重槓桿不逾125％；二是經營能力佳，金控三年平均ROE及ROA在同業前2/3；三是具國際布局能力，四是企業社會責任。

金管會表示，富邦金四大門檻都符合，帳上錢還很多，且獲利高，所以初期先借一部分現金，作為短期資金融通，之後富邦金承諾要轉為普通股及特別股。

同時富邦金雖未完全取得兩大股東同意，但似乎已有一定的接觸，所以展現勢在必得，一次就設定50％的門檻，金管會也鼓勵金融整併，所以就核准這次的併購案。

(工商 )