全家推動Clean Label有成！據最新統計，目前市場上約有30％的Clean Label（潔淨標章）商品來自全家，累計創造出150億元業績，全家總經理薛東都表示，目前全家已推出超過500項Clean Label商品、700項鮮食原物料取得認證，希望有更多食品業者加入，讓台灣生產的商品不僅獲得台灣認同，也能獲得國際的認同，未來只要台灣生產的食品就是「精品」！

薛東都出席「第三屆Clean Label論壇」時表示，雖然今年疫情改變消費者的購物習慣，但對於食品安心、安全、健康的需求不變，全家不斷思考的是如何透過綿密的通路力量，做出對買方、賣方跟社會「三方有利」的事，因此，全家2018年推出Clean Label，就是希望做出少添加、零添加的食品，對社會上每一份子都有利。

事實上，全家從2018年10月正式導入慈悅國際Clean Label評鑑制度，並攜手逾百家知名食品大廠組成少添加食品產業聯盟，宣示將共同推動並落實少添加食品理念，迄今僅短短兩年多，就有超過500項Clean Label商品，累計創造出150億元業績，顯示「少添加也是門好生意」。

有趣的是，根據《食力》在論壇上發表一項針對食品供應鏈業者的調查，全家跟潔淨標章的連結度在零售業中排名第一，占比達75.8％，不僅遠高於其他通路，甚至還比主打有機健康的通路更高，排名第二的是里仁55.6％、第三是棉花田23.5％，第四是家樂福14.9％，第五是全聯9.6％。

該項調查並指出，有58.9％的食品供應鏈業者認同，在疫情之後食品業積極導入Clean Label的重要性提升，也有高達74％的業者會因全家導入Clean Label，而有意願跟全家合作。此外，目前已有33.1％的業者導入Clean Label，碰到最大的困難是找不到適合替代的原料（占49％）、其次是成本大幅提升（占47％）。

儘管實踐上確實不易，但據全家統計，目前全家鮮食架上已有超過七成的產品通過認證，包括麵包、微波主食、飯糰、麵類、微波小吃、甜點、沙拉等類別，並往鮮食的源頭自主管理，至今已有700多項原物料通過認證，未來研發的鮮食新品皆為「準Clean Label」商品，並將強化「健康升級」的概念，預計在鮮食開發中增加鈉、糖含量之規範。

(工商 )