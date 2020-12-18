來到高雄又多一個必訪打卡景點！高雄捷運於耶誕節前夕17日、18日分別於捷運中央公園站、美麗島站開啟「鳳翼天翔」大型藝術光影秀，結合體感互動科技、巨型投影拼接技術，將熙來攘往的捷運車站化身為大型投影幕，不僅提供璀璨絢目的大型藝術光影秀，民眾更可直接與大型投影互動，除開啟捷運藝術新視界，同時也是全國首創雙星大型體感互動車站。

今年是高雄更名改制100年，也是邁向現代化的100年，高雄市政府與高雄捷運公司借光的藝術，High Light出高雄的驕傲，亦將互動科技導入車站公共藝術，開創嶄新商業模式。由高雄市政府經濟發展局指導，高雄捷運公司與方陣聯合數位科技公司共同合作，搭配「High Light高雄 光合作用」系列活動，18日於高雄捷運的美麗島站為歷史翻開嶄新篇章，燦爛炫目的主燈光束直達天際，引領高雄人看向嶄新未來，站內的大型互動光雕秀，運用體感科技創造藝術的全新面貌，取名「鳳翼天翔」，期盼高雄的未來同此意涵，「鳳凰展翅，天地遨翔」。

美麗島站「鳳翼天翔-地之篇」展演在知名藝術家水仙大師作品「光之穹頂」下展現巨型地面投影及互動，結合水、土、光、火四大元素為延伸概念的地面投影，透過萬物的榮辱衰興，體現生命之美。此場域最大的特色為同時使用12台投影機進行地景圓形影像的拼接投射，期間影像同步與融接的技術，讓民眾感覺到好像是單一台投影機投放出來一樣，背後的專業技術與影像製作，著實是製作團隊高捷公司與方陣公司的一大考驗。主秀設計以地面投影結合座落在車站的四大神獸「青龍」、「白虎」、「朱雀」、「玄武」銅雕藝術品的神話意象，以四大元素演繹生命的起源及繁榮、毀滅到重生的過程，述說周而復始的生命禪意。

美麗島站內商場「墨凡Mo Fan」公司亦同步舉辦「聖誕美麗市集」和「閃閃?光之島市集」，將文創手作、飾品選物與輕食小點帶進站內，另外於12月18日起至110年1月10日止美麗島站出入口周圍還有各式期間限定的系列活動，由流行創作樂團「宇宙人」、國際知名DJ Code Wu 分別與燈光作品合作演出，打造出視覺與聽覺交織的震撼饗宴，捷運站出口裝設有前衛的科技裝置、趣味節目、藝人演出等，亦將吸引廣大人潮湧入美麗島周圍商圈，陪伴大家一起High Light高雄迎接嶄新的2021。

(工商 )