電動車大廠特斯拉上周五(11日)正式在標普道瓊指數公司 (S&P Dow Jones Indices)宣布下，納入標普500指數，特斯拉雖市值超過銷售量前9大車商總和，但今年預計50萬輛銷售，代表今年第四季要達季增30%的高目標。對此，專家認為，特斯拉納入標普500指數將成為災難，並且特斯拉的合理價應只有172美元。

特斯拉納入標普500指數，將成為有史以來進入該指數最大的成分股，同時將成為第6大成分股。特斯拉曾在7日收盤創下首次站上600美元關卡，以及全美第6家市值站上6000億美元關卡的美國企業。特斯拉股價雖一度在盤中站上650美元關卡，但在先前回檔震盪下，一度回測至600美元區間，截至17日收盤，股價收在655.90美元，創下收盤歷史新高紀錄。

不過，投資研究機構 New Constructs 資深股票分析師 David Trainer在最新報告指出，認為特斯拉股價被極度高估，今年股價漲幅已經高達716%，代表崩跌時刻即將到來。報告表示，特斯拉股價應該只有172 美元，與現在股價落差73%。對於特斯拉同樣抱持悲觀態度的還有摩根士丹利的分析師，給予的目標價僅為 90 美元。

David Trainer指出，特斯拉納入標普500指數，那些投資管理被動式基金可能面臨風險，由於電動車市場激烈競爭，以及消費者對品質的不信任，還有歐洲地區需求下降、大陸市場有通用等競爭對手搶市，將導致特斯拉股價出現劇烈波動。

此外，特斯拉於《消費者報告》年度汽車可靠性報告排名倒數第二。

(中時新聞網)