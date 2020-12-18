本刊今(18)日接獲爆料，副總統賴清德日前到雲林參訪購買威士忌，因打上總統府統編，在地方社團引發討論；對此，總統府發言人Kolas Yotaka（谷辣斯·尤達卡）表示，副總統因公下鄉考察，購買地方特產為餽贈外賓之公務使用，依照相關規定辦理。

據了解，賴清德本月15日到雲林虎尾釀酒醋生活園區參訪、聽取簡報。結束後，賴清德展現親民作風，主動向虎尾釀購買了兩支台灣米釀威士忌。然而，本刊接獲爆料，賴清德向廠商購買威士忌時，卻打上總統府統編「03799401」，在地方網路社團引發討論。

對此，總統府發言人Kolas Yotaka表示，副總統因公下鄉考察，為公務使用，依照「各級政府機關特別費支用規定」，辦理購買地方特產，做為餽贈外賓之公務使用。更重要的目的是支持地方創生，對外推廣台灣特色產品，並非作為私用，特此說明。

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(中時新聞網)