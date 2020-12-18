18日風和日麗，屏東縣車城鄉保力社區發展協會理事長曾德生主持陵頂自然公園增添三景啟用，有長一百公尺延長步道至天空落下大黑石頭、也有木炭窯及交誼廳。

啟用儀式邀請縣府秘書吳鴻昌、鄉長張春桂、秘書張雪屏、四村村長、鄉代會主席陳政雄等人參加，與會來賓依序點燃木炭窯、八旬曾理事長扮解說員，帶車城國中十位學生觀賞鎮村之寶，僅見保力天空掉落的黑石頭（殞石）圓週五十二米，百聞不如一見，列入保力社區生態之旅遊行程，籲請遊客要看殞石，歡迎蒞臨陵頂自然公園。

保力營區後方的陵頂自然公園新增三亮點，由高齡八旬的社區理事長曾德生主持，這項具有109年歷史的保力社區陵頂公園淋浴晨光慢步步道暨節能減碳宣導活動，理事兼秘書黃讚華串場，車城所會人員與歷屆社區理事長及保力、埔墘、福安等村長、中隆宮副主委張順興、車城客家協會湯理事長、前任保力曾村長拜拜祈福後，理事長曾德生報告這是今年社區提出農村再生計劃，縣府補助二十萬元、統埔村民張增男捐五十萬元，加上村民出錢出力，用義務勞動方式，合力完成一條延長步道至黑石頭，木炭窯及交誼廳。

同時舉辦晨光漫步暨節能減碳活動，主辦:屏東縣車城鄉保力社區發展協會、協辦:屏東縣政府、車城鄉公所、鄉民代表會、保力村辦公處，贊助：核三廠。第一、二及第六屆保力社區理事長王富雄，又稱作打造陵頂自然公園的開園功臣，他於民國八十二年披荊斬棘，作開路先鋒，克服困難，開闢上山道路及停車場，之後增添牛嶺堀、駛牛車等亮點，陵頂自然公園昨日啟用三景點，特邀他來點燃木炭窯，開始燒炭作社區新產業，並與多位村長拿彈弓擲出果實種籽，學習先人復育林木的智慧，希望有朝一日，這裡將成為車城鄉社區農村再造的生態旅遊新亮點。

(工商 )