兩岸青年創業孵化器高峰論壇17日在南京開幕，來自兩岸青年創業孵化器(育成中心)的管理者、負責人、專家學者、媒體代表等通過線下交流、雲上對話的方式，以「不負韶華遇見未來」為主題，探討「眾創空間—孵化器—加速器」為一體的接力式產業培育生態鏈條模式，為兩岸創業者打造一個「沒有陌生人」的創業生態圈。

兩岸企業家峰會中小企業合作及青年創業推進小組辦公室主任李偉致辭表示，在疫情影響下，兩岸更應加強產業合作，打造兩岸共同市場。台灣同胞應把握大陸「雙循環」和「十四五」規劃帶來的新機遇，共同建設兩岸命運共同體，共創兩岸發展新局面。

發起單位代表，台灣青年聯合會理事長何溢誠指出，兩岸青年孵化器聯盟組建，算是為疫後台青西進就業、創業「超前部署」，可以互通有無、優勢互補，在政策對照、訊息流通、資源引導、業務媒合等方面發揮平台綜效，自2015年以來，大陸國台辦在20個省市批准設立了76個海峽兩岸青年就業創業基地和示範點，這其中有做得好的，也有做不好的，有特別受到地方政府重視，也有虛應故事的，所以有志於大陸市場的台青一定要睜大眼睛，仔細評估挑選最適合、最安全的落地立項處，才能安居樂業、投資興業。

兩岸青年創業孵化器聯盟第一屆主席陳鴻杰說，希望共同打造兩岸完整的產業鏈，大家共同面對市場，以「孵化器為體，服務為魂」。談起青年創業孵化器的發展思路，未來聯盟將構建一個有利於企業誕生、孵化與成長的生態產業集聚區。

該活動得到兩岸青年創業孵化器參與者的高度認同，紛紛表示應同舟共濟，攜手合作，從交流互鑒中尋求智慧、汲取營養，為到大陸發展的台青提供精神支撐、心靈慰藉和發展動力，攜手解決共同面臨的各種挑戰。

(旺報 )