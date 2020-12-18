南韓被稱為偶像製造廠，每年都有數不清偶像、團體出道，但能夠大紅特紅的確寥寥可數，其中2007年SM娛樂推出9女子團體少女時代，成員9人9色又都能歌善舞，馬上爆紅成為國民女團，但也經歷潔西卡（鄭秀妍）退團風波；近日成員秀英代班電台《鄭恩地的歌謠廣場》，脫口「少時是8個人」，意外掀起粉絲論戰。

少女時代秀英今（18）日代班電台節目《鄭恩地的歌謠廣場》，接受聽眾call-in參加抽獎活動，剛好接到一名少女時代的粉絲電話，而抽獎活動是要聽眾選一個數字，秀英也表示「如果是少女時代的粉絲應該會選這個數字」；聽眾第一直覺就選9（少女時代剛出道成員是9人），沒想到秀英卻脫口說出，「少女時代是8個人喔」，疑似間接切割退團成員潔西卡。

前少女時代成員潔西卡。(圖/ 摘自Jessica鄭秀妍IG)

潔西卡是在2014年9月30日表示自己「被退出少女時代」，震驚南韓演藝圈，而SM娛樂當天也馬上發聲明，「潔西卡將退出少女時代，少女時代此後以8人組合活動」；潔西卡退團一事讓不少粉絲傷透了心，但也有人繼續支持，而退團原因始終是個謎，對外僅表示「雙方未能達成共識」。

少女時代出道時成員有太妍、潔西卡、珊妮、蒂芬妮、孝淵、俞利、秀英、潤娥和徐玄，在2014年潔西卡退團；2017年蒂芬妮、秀英和徐玄則沒有繼續和SM娛樂續約，太妍、珊妮、孝淵和潤娥有完成續約，SM娛樂也表示「少女時代無解散意願，往後的活動會由成員們討論後再做決定」。

(中時新聞網)