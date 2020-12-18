一年一度聖誕節即將到來，全聯佩樺圓夢社會福利基金會18日宣布，今年特別與花蓮縣卓溪鄉卓樂、卓楓國小合作「福利熊野餐派對」聖誕禮物募集活動，請孩童事先寫下心願禮物，募集社會大眾的愛心，加上全聯愛心捐贈，於活動當天送上禮物給孩子們，並邀請高人氣吉祥物「福利熊」與他們開心歡慶聖誕，希望傳遞更多幸福給偏鄉孩童！

基金會表示，花蓮卓溪的卓樂、卓楓國小因地處偏遠，位於布農族部落，當地就業機會不多，家長多以務農、打零工為主，收入較不穩定，學生家庭多為單親、隔代教養及低收入戶，大多無力負擔學生基本生活需求，因此，擁有屬於自己的聖誕禮物，對孩子們來說是遙遠的夢想。

基金會說，這次許多孩童的心願清單，寫的不是酷炫的玩具、最新流行的商品，而是日常生活中看似簡單的物品，「一個書桌就是我的聖誕願望，因為家裡沒有可以看書的桌子，我想認真寫作業、好好讀書…」這是他們最真實平凡的願望。

全聯佩樺基金會蔡亞璇執行長說，全聯這次特別邀請社會大眾募集聖誕禮物，聯手幫助偏鄉孩童圓夢，期待未來大家能持續關注偏鄉兒少議題！此次陪同參與活動的全聯北二處黃耆揚經理也分享，全聯身為社區的好厝邊，很高興這次能和卓樂、卓溪國小合作，在聖誕節前夕將社會大眾愛的禮物送到小朋友手上，結合全聯的健康點心還有志工哥哥、姐姐陪伴一同玩樂，希望能帶給孩子們特別的聖誕回憶。

基金會表示，全聯佩樺基金會成立以來致力各項弱勢兒少福利，長期與偏鄉小學合作「愛心育苗計畫」，透過贊助營養餐點及社團活動經費，幫助學童健康成長、多元學習探索，也陪伴他們創造夢想，此計畫推動至今已協助118所偏鄉小學、近8,100名學童，未來全聯也會繼續透過日常公益，傳遞更多美好生活！

(工商 )