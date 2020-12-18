醫師蘇偉碩發表「萊克多巴胺比搖頭丸毒250倍」及恐傷害人體等言論，被衛福部依違反食安法向警方告發。資深媒體人陳揮文表示，蘇偉碩不是不起訴、就是無罪，告不成的。

陳揮文在《新聞大白話》節目中表示，蘇偉碩醫生被約談，不是不起訴、就是無罪，告不成的，政府是要嚇他的。真的要告他，去地檢署就好了，警政署幹嘛動手；這是警告，如此而已。

陳揮文認為，6成多到7成對萊豬非常反彈的民意，他們沒有辦法給總統蔡英文壓力，大到讓蔡總統轉彎。蔡總統說的「謙卑謙卑再謙卑」，如果你講的政府做不到，你可以拍桌子。現在是大家民怨沸騰，已經超過拍桌子很多倍了，壓力還沒有辦法讓蔡總統不改不行。

陳揮文指出，民意與民調是蔡總統唯一在乎的，現在全國政黨滿意度最支持的還是民進黨，國民黨還是爬不起來。所以雖然有6成多到7成的民眾對萊豬反感的，但大家都是三分鐘熱度，過幾天就會忘記了，所以民進黨現在修理我們時都說，「我們都已經吃了8年萊牛，也沒怎樣。」

(中時新聞網)