影音取自YouTube/B.C. & Lowy

網路世代興起，越來越多人將實況主當作正職，靠著觀眾斗內(捐獻)過活。國外一名實況主日前開直播曬貓，觀眾卻沒啥反應，然而當實況主的妹妹入境後，斗內聲音不斷響起，讓他好崩潰，直喊「我想關直播了」。

一名直播主「Mizkif」開實況，先是跟一隻可愛的小貓互動，表示「這隻貓超愛我的，我也很愛你」，慘遭一旁的妹妹吐槽「他是世界上唯一愛你的生物」，氣得Mizkif反嗆「阿妳不就好幽默」，接著跟觀眾說：「我妹來了，她比我幽默的多，大家鼓掌一下」。

未料先前沒啥反應的觀眾開始不斷「斗內」，大讚妹妹超辣。正當Mizkif表示「這次直播會很狂」，自己要開箱一個從來沒在twitch上出現過的東西時，妹妹突然起身搶鏡頭，大秀了自己前凸後翹的好身材，讓Mizkif傻眼。

眼見觀眾已經完全不在乎自己，暴動不斷斗內要求讓妹妹出鏡，Mizkif氣得直說「我要關直播了，謝謝大家」，讓網友全笑翻。

妹妹名為Emily Rinaduo，是一名頗具名氣的成人網紅。(圖／Emily Rinaduo IG)

片段被《B.C. & Lowy》翻譯後，台灣網友紛紛留言：「觀眾要的是哥哥還是妹妹，大家很清楚」、「這妹妹身材也太辣了」、「別人的妹妹總是不會讓我失望」、「求哥哥的心理陰影面積」，更有不少人表示，這個妹妹長的與前世界第一AV女優蜜雅哈里發(Mia Khalifa)相當神似。

其實這名妹妹來頭不小，名叫艾蜜莉(Emily Rinaudo)，推特與IG加總有近20萬粉絲，更經營著OnlyFans成人頻道，是頗具人氣的18禁成人網紅；而哥哥Mizkif實際上名氣其實不輸妹妹，在推特擁有26萬粉絲。

(中時新聞網)