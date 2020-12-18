根據全美零售聯合會(NRF)的調查，儘管零售商早早就祭出折扣搶客，逾1.5億美國人不為所動，打算拖到「超級星期六」，亦即耶誕節前最後一個周六才做最後採購衝刺，人數比去年還多。但疫情關係網購比例將激增，料給物流業者帶來更大壓力。

為免耶誕節前夕店內湧現購物人潮，也避免倉庫堆滿庫存，Target、百思買(Best Buy)等零售業者鼓勵消費者盡早購物，但業者的攬客攻勢並未奏效。

NRF周四發布的調查顯示，超過1.5億美國人準備拖到「超級星期六」才出手採買，人數多於去年的1.478億。

NRF指出，計畫在「超級星期六」做耶誕採購的1.5億消費者，涵蓋上實體門市及網購，這個數字是自NRF2016年起做「超級星期六」購物統計以來的次高。去年的「超級星期六」離耶誕節僅短短4天，今年與耶誕節相隔近1周時間。

調查另發現，今年擬在「超級星期六」血拼的消費者，超過4成(42％)只想上網購物，避免在賣場和商店人擠人。

不過美國消費者拖到耶誕節前最後一個周末選購禮物，會給零售商及優比速(UPS)、聯邦快遞(FedEx)等物流業者增添壓力，他們在疫情期間面對爆量的網購訂單就已經應接不暇。有專家將物流業在耶誕假期面臨的配送壓力，稱作「貨運末日」(shipageddon)。

貨運數據分析公司ShipMatrix總裁金戴爾(Satish Jindel)指出，從感恩節到聖誕節，每天可能有多達700萬個包裹會延遲配送。

然即便消費者在這個周末衝去實體商店採購，預料也會因零售業的防疫措施，陷在冗長的排隊人龍中。

NRF調查還發現，部分美國民眾替親友選購禮物會進行到新年。66％的假日購物者或許在耶誕節過後的一周內才採買，理由是這時候的優惠更誘人，要不就是想用掉手中的禮物卡。

(工商 )