市場對黃豆需求回升，加上投資人擔心南美主要種植區的氣候因素影響收成，帶動芝加哥黃豆期貨18日勁升至6年半高點。芝加哥期貨交易所(CBOT)3月黃豆期貨繼17日收盤大漲1.5％後，18日盤中續漲1.2％，升至每英斗12.1575美元，逼近2014年6月創下的12.16美元盤中歷史高點。澳洲聯邦銀行(Commonwealth Bank)分析師指出，南美洲的氣候可能讓供給持續吃緊。

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