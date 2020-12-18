黃豆期貨價 勁升至6年半高點 22:212020/12/18 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 市場對黃豆需求回升，加上投資人擔心南美主要種植區的氣候因素影響收成，帶動芝加哥黃豆期貨18日勁升至6年半高點。芝加哥期貨交易所(CBOT)3月黃豆期貨繼17日收盤大漲1.5％後，18日盤中續漲1.2％，升至每英斗12.1575美元，逼近2014年6月創下的12.16美元盤中歷史高點。澳洲聯邦銀行(Commonwealth Bank)分析師指出，南美洲的氣候可能讓供給持續吃緊。 棉花期價下滑 仍盤旋高點 11月營收報佳音 IC設計逆勢衝 (工商 ) #黃豆期貨 #勁升 #黃豆 #擔心 #種植 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《商情》買盤進場 激勵LME基本金屬期貨多數走升 10:002020/12/18 財經 《國際經濟》英國12月消費者信心大幅揚升 8年來之最 14:492020/12/18 財經 《觀光股》內外資看好營運回溫 美食登16月高價 14:322020/12/18 財經 外資空單增 台指期跌逾百點 04:102020/12/18 證券．權證 操盤心法－高效運算整合晶片趨勢加快 ABF產能難紓解 04:102020/12/18 證券．權證 顯示卡需求熱 技嘉、微星明年Q1不淡 04:102020/12/18 證券．權證 中鴻調漲盤價 創三年單月最大漲幅 04:102020/12/18 證券．權證 比特幣飆新天價 類股嗨翻 04:102020/12/18 證券．權證 《商情》豆油走強 支撐馬來西亞棕櫚油走高 10:002020/12/18 財經 《期貨》三大期指2漲1平 1月台指期開高4點 09:092020/12/18 財經 《通信網路》立端放量反彈 營運展望續佳 11:422020/12/18 財經 財經熱門新聞 對台積電叛將梁孟松如何評價？張忠謀說話了 - 財經 陸晶片業抗美只能找台積電舊將 任正非一句話洩真相 - 財經 印度暴徒狂砸廠3大輸家 不只緯創、蘋果還有它 - 財經 蔣爸回鍋中芯害了誰？他爆沒背叛台積 但傷了它 - 財經 哭慘！力積快炒店買在山頂 套牢散戶還有救？ - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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