美國農業部最新周報告顯示棉花出口回升，加上國會紓困案談判可望達成共識，激勵州際交易所(ICE)3月棉花期貨17日盤中強彈2.1％，觸及每磅77.24美分，寫下2019年4月以來新高紀錄，終場收在77.19美分。18日盤中棉花期貨價微跌0.05％，報每磅77.15美分。StoneX Group分析師托曼(Bailey Thomen)指出，市場樂觀情緒濃厚，特別在美國最新一輪紓困案方面。

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