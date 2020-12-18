棉花期價下滑 仍盤旋高點 22:212020/12/18 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國農業部最新周報告顯示棉花出口回升，加上國會紓困案談判可望達成共識，激勵州際交易所(ICE)3月棉花期貨17日盤中強彈2.1％，觸及每磅77.24美分，寫下2019年4月以來新高紀錄，終場收在77.19美分。18日盤中棉花期貨價微跌0.05％，報每磅77.15美分。StoneX Group分析師托曼(Bailey Thomen)指出，市場樂觀情緒濃厚，特別在美國最新一輪紓困案方面。 黃豆期貨價 勁升至6年半高點 《商情》運價續增 BDI指數連4漲 (工商 ) #棉花 #紓困案 #日盤中 #每磅 #期價 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 航運族群「出運」 長榮突破30元大關 11:002020/12/18 財經 群益期多箭齊發 獲利拚重返榮光 04:102020/12/18 證券．權證 國際油價自9個月高點回跌 22:212020/12/18 財經 《商情》買盤進場 激勵LME基本金屬期貨多數走升 10:002020/12/18 財經 運價走高 散裝船三雄揚帆 04:102020/12/18 證券．權證 《韓股》疫情升溫 KOSPI平盤保衛戰 11:082020/12/18 財經 外資空單增 台指期跌逾百點 04:102020/12/18 證券．權證 人民幣在岸價收跌80點 17:112020/12/18 財經 短天期國庫券標售 決標利率再創逾十年新低 13:192020/12/18 財經 南北鋼筋廠 漲價大車拚 04:102020/12/18 產業．科技 靜待9千億美元紓困案結果 美股平盤震盪 特斯拉大漲3％ 22:462020/12/18 財經 財經熱門新聞 對台積電叛將梁孟松如何評價？張忠謀說話了 - 財經 哭慘！力積快炒店買在山頂 套牢散戶還有救？ - 財經 陸晶片業抗美只能找台積電舊將 任正非一句話洩真相 - 財經 出手打陸企過重 傷老美經濟？ 傳川普政府爆內鬨 - 財經 鐵礦石這張王牌 澳洲還能打幾年？ 陸媒給答案 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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